Начинается активная фаза совместного учения «Союзная решимость» Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Безопасность Союзного государства под контролем. Сегодня начинается активная фаза совместного учения Беларуси и России. Пять полигонов и четыре аэродрома станут площадками для «Союзной решимости-2022», так называются маневры.

Главные задачи – усиление участков государственной границы, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований и постконфликтное урегулирование.

Задействованы самые современные виды вооружений: так на полигоне Брестский развернута система противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Это высокотехнологичный комплекс ПВО, позволяющий обнаруживать и уничтожать цели на дальних расстояниях. Батареи прибыли из Хабаровского края России.

Развертывание прикрывают ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Белорусские и российские боевые расчеты заступили на дежурство по охране неба Союзного государства в составе единой системы ПВО.

Отрабатывается и совместное патрулирование границ на новейших истребителях Су-30, а также дежурство в небе дальних бомбардировщиков Ту-22. Запланирована и проверка военно-логистической системы по обеспечению перегруппировки на большие расстояния.

Учение «Союзная решимость» – это крупнейшие маневры войск Беларуси и России, к которым приковано внимание всего мира. Они носят сугубо оборонительный характер и отрабатывают действия по отражению внешней агрессии и террористической угрозы.

Официальный Минск уже заявлял, что в совместном учении нет ничего чрезвычайного: еще в конце прошлого года президенты обеих стран подтвердили планы о проведении на белорусской территории этих маневров. Освещать ход учений будут более сотни журналистов.

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