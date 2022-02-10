|
Начинается активная фаза совместного учения «Союзная решимость» Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Безопасность Союзного государства под контролем. Сегодня начинается активная фаза совместного учения Беларуси и России. Пять полигонов и четыре аэродрома станут площадками для «Союзной решимости-2022», так называются маневры.
Главные задачи – усиление участков государственной границы, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований и постконфликтное урегулирование.
Задействованы самые современные виды вооружений: так на полигоне Брестский развернута система противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Это высокотехнологичный комплекс ПВО, позволяющий обнаруживать и уничтожать цели на дальних расстояниях. Батареи прибыли из Хабаровского края России.
Развертывание прикрывают ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Белорусские и российские боевые расчеты заступили на дежурство по охране неба Союзного государства в составе единой системы ПВО.
Отрабатывается и совместное патрулирование границ на новейших истребителях Су-30, а также дежурство в небе дальних бомбардировщиков Ту-22. Запланирована и проверка военно-логистической системы по обеспечению перегруппировки на большие расстояния.
Учение «Союзная решимость» – это крупнейшие маневры войск Беларуси и России, к которым приковано внимание всего мира. Они носят сугубо оборонительный характер и отрабатывают действия по отражению внешней агрессии и террористической угрозы.
Официальный Минск уже заявлял, что в совместном учении нет ничего чрезвычайного: еще в конце прошлого года президенты обеих стран подтвердили планы о проведении на белорусской территории этих маневров. Освещать ход учений будут более сотни журналистов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безопасность Союзного государства под контролем. Сегодня начинается активная фаза совместного учения Беларуси и России. Пять полигонов и четыре аэродрома станут...
|
Архив (Разное)