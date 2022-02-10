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Фирма два года платила работникам зарплату в конверте: ущерб свыше Br130 тыс.
Источник материала: БелТА
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечена противоправная деятельность должностных лиц коммерческой организации, выплачивавшей зарплату своим работникам в конверте. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.
Установлено, что на протяжении более двух лет фирма, занимающаяся производством и реализацией металлопродукции и изделий из пластмассы, скрывала от налогообложения часть доходов, получаемых в наличной форме от покупателей. Часть этих денег шла на выплату зарплаты в конверте. Серая зарплата выплачивалась более 50 работникам организации. Официально они получали около Br500, дополнительно им передавалось от Br500 до Br600 наличными.
В общей сложности в конверте выплачено более Br272 тыс. С этой суммы не уплачивались отчисления в Фонд социальной защиты населения и подоходный налог. Ущерб государству составил свыше Br130 тыс.
В отношении должностных лиц коммерческой компании возбуждены уголовные дела. -0-
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Установлено, что на протяжении более двух лет фирма, занимающаяся производством и реализацией металлопродукции и изделий из пластмассы, скрывала от...
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