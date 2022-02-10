﻿ Фирма два года платила работникам зарплату в конверте: ущерб свыше Br130 тыс.. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фирма два года платила работникам зарплату в конверте: ущерб свыше Br130 тыс.

10.02.2022 09:45 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечена противоправная деятельность должностных лиц коммерческой организации, выплачивавшей зарплату своим работникам в конверте. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.

Установлено, что на протяжении более двух лет фирма, занимающаяся производством и реализацией металлопродукции и изделий из пластмассы, скрывала от налогообложения часть доходов, получаемых в наличной форме от покупателей. Часть этих денег шла на выплату зарплаты в конверте. Серая зарплата выплачивалась более 50 работникам организации. Официально они получали около Br500, дополнительно им передавалось от Br500 до Br600 наличными.

В общей сложности в конверте выплачено более Br272 тыс. С этой суммы не уплачивались отчисления в Фонд социальной защиты населения и подоходный налог. Ущерб государству составил свыше Br130 тыс.

В отношении должностных лиц коммерческой компании возбуждены уголовные дела. -0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлено, что на протяжении более двух лет фирма, занимающаяся производством и реализацией металлопродукции и изделий из пластмассы, скрывала от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начинается активная фаза совместного учения «Союзная решимость» Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by