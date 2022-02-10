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Житель Лунинецкого района стал фигурантом уголовного дела за клевету на сотрудника ГАИ

10.02.2022 09:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Лунинецкого района из мести оклеветал сотрудника ГАИ и стал фигурантом уголовного дела. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

В начале января 56-летний мужчина сообщил следователям, что сотрудник ГАИ якобы получил взятку за то, что не привлек бесправника к ответственности. "Обвинения опровергли оперативники брестского областного управления собственной безопасности МВД. Установлено, что в указанное заявителем время инспектор находился в другом месте и не совершал преступление. После представленных доказательств сельчанину пришлось признаться в обмане", - рассказали в МВД.

По словам мужчины, он оклеветал инспектора из мести: тот трижды привлекал водителя к административной ответственности. В отношении сельчанина возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В начале января 56-летний мужчина сообщил следователям, что сотрудник ГАИ якобы получил взятку за то, что не привлек бесправника к ответственности.
 
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