Следователи установили обстоятельства взрыва на пустыре в Минске в июне 2021 года

Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Вечером 9 июня 2021 года на спецлинию 102 поступило сообщение о получении травм 19-летним молодым человеком и 17-летней девушкой в результате взрыва неустановленного предмета на пустыре в Заводском районе столицы. На место происшествия незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и медицинские работники. Придя в себя, 19-летний минчанин рассказал, что вместе со знакомой выгуливал собаку и обратил внимание на округлый предмет на земле. После того как парень тронул его ногой, произошел взрыв", - рассказали в УСК.

В результате случившегося молодой человек был госпитализирован и после проведения многочисленных операций по восстановлению поврежденной конечности, он выписан и до сих пор проходит амбулаторное лечение.

Следователями с привлечением экспертов-взрывотехников центрального аппарата ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъяты многочисленные объекты, имеющие отношение к произошедшему. Согласно полученному заключению экспертов имел место взрыв, основным зарядом которого являлось бризантное вещество на основе тротила.

Из обнаруженных и изъятых вещей особый интерес для следствия представляли фрагменты бумаги, в которые было завернуто самодельное взрывное устройство. На листках обнаружен рукописный текст. Изучив вещественное доказательство, установили, что это опорный конспект, содержание которого имеет отношение к учебным дисциплинам педагогического профиля. Правоохранители сузили круг подозреваемых и вышли на след причастных к взрыву: удалось установить учебное заведение, курс и даже конкретную учебную группу.

Следователями в тесном взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, Заводского РУВД Минска и 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД установлены и задержаны трое причастных к совершению преступления. Ими оказались молодые люди в возрасте 18 и 20 лет. При проведении обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты порошкообразные химические вещества и жидкости, стеклянные колбы и банки, электронные весы и многое другое.

Следствием установлено, что молодые люди неоднократно самостоятельно изготавливали взрывные устройства различной мощности и приводили их в действие на территории города Минска, в том числе в лесном массиве. Свои противоправные действия они фиксировали на камеры мобильных телефонов.

Идея создания взрывных устройств обвиняемым пришла после просмотра многочисленных видеороликов на эту тематику. Изначально фигуранты, желая поэкспериментировать, изготавливали по месту жительства одного из них не очень мощные устройства и приводили их в действие. Однако со временем стали увеличивать объем основного заряда взрывчатых веществ.

За несколько дней до происшествия, в результате которого пострадал 19-летний минчанин, фигуранты решили проверить очередную свою разработку. Для детонации необходимо было с силой бросить устройство в стену, но в темноте один из них промахнулся, и сверток с взрывчатыми веществами улетел, так и не сработав. Молодые люди не нашли самодельное взрывное устройство и, не подумав о последствиях, просто ушли.

Благодаря своевременно оказанной помощи очевидцев и усилиям медиков удалось спасти и восстановить конечность случайно обнаружившего взрывпакет минчанина.

В ходе следствия допрошены обвиняемый, потерпевшие и более сотни свидетелей. В целях фиксации обстоятельств и следовой картины проведены десятки осмотров мест происшествий, следственные эксперименты и проверки показаний на месте. К материалам уголовного дела приобщены результаты более 80 экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ. Проанализировано содержимое мобильных и электронных устройств, принадлежащих фигурантам.

Следователями изучены личности обвиняемых - все они студенты различных высших учебных заведений страны и ранее не судимы.

По результатам расследования действия двух молодых людей квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса: ст.155 (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности), ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом), ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенные группой лиц), ч.1 ст.14 ч.3 ст.339 (покушение на совершение особо злостного хулиганства, совершенное группой лиц). Действия еще одного фигуранта квалифицированы по ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенные группой лиц) УК.

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция отдельных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до 10 лет.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-