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Как взять авто в кредит по ставке ниже инфляции: считаем выгоду с Geely CoolRay
Источник материала: Myfin
Дешевые кредиты по партнерским программам
У большинства крупных автопроизводителей есть партнерские программы кредитования с банками. Их суть в том, что на определённый период клиент получает ставку по кредиту сильно ниже рынка, а разницу компенсирует либо государство, поддерживающее такие программы, либо сам автопроизводитель. В любом случае, выгода достается покупателю автомобиля.
Например, Белагропромбанк предлагает кредит по такой программе на Geely под 5,75%в первые три года, а затем 18,9%. Далее в расчетах мы покажем, какими будут выплаты.
Еще один плюс такой программы – более низкие требования к заемщику по кредиту. Обычно чем выше первый взнос, тем выгоднее условия, но в то же время всю стоимость автомобиля можно закрыть и кредитными деньгами.
И финальное преимущество партнерской программы – оформление кредита проходит у автодилера. К примеру, в Джили Центр Минск на Тимирязева, 123 расскажут, какие нужны документы, а вам не придется ездить по офисам банков.
Расчёт платежей
Теперь перейдем посчитаем, сколько стоит взять Geely CoolRay в стандартной комплектации в кредит от Белагропромбанк с первым взносом 25% от цены авто (самый выгодный вариант). Отметим, что выплаты по кредиту уменьшаются с каждым месяцем в течение всего срока. Как показывает прайс-лист, Geely CoolRay в стандартной комплектации обойдется в 56 900 рублей.
Кредит от Белагропромбанка рассчитан на 10 лет. Первые три года ставка составит 5,75% годовых, в остальные 7 лет – 18,9%. Такие условия доступны для клиентов любых банков.
Расчет со взносом 25% (14 225 рублей):
Можно отметить, что итоговая сумма 69 тыс. руб. при средней инфляции 7% годовых через 10 лет будет соответствовать примерно 35 тыс. руб. в текущих ценах. При этом средний ежемесячный платеж составляет довольно комфортные 570 рублей, а в льготный период в первые три года еще ниже.
Старый авто в зачет нового
Еще больше можно сэкономить, если в зачет нового автомобиля продать свой старый авто. Такая услуга называется Trade-in. Причем делать это самому совершенно не обязательно. Если заполнить форму на сайте для оценки своего авто, то специалисты Geely в максимально короткие сроки смогут провести оценку вашего авто и покажут, сколько вы сэкономите на его продаже. В зачет принимаются автомобили любого возраста, марки и пробега.
Интересно, что даже если вы не собираетесь покупать новый авто, вы все равно можете воспользоваться услугой комиссионной продажи старого автомобиля или договориться о выкупе авто дилером.
Что в итоге?
Сегодня Geely CoolRay отечественной сборки по данным Белорусской автомобильной ассоциации входит в топ-5 самых продаваемых автомобилей а стране, а благодаря партнерским программа кредитования и системе трейд-ин является одной из самых доступных для приобретения.
*Партнерский материал. Создан при поддержке ООО "Мотор АвтоГрад". УНП 192986068
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