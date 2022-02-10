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Еще один Telegram-канал признан экстремистским

10.02.2022 10:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один Telegram-канал признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

"По заявлению органов прокуратуры Гродненской области информационная продукция Telegram-канала Haradzienski признана экстремистскими материалами", - отметили в надзорном ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По заявлению органов прокуратуры Гродненской области информационная продукция Telegram-канала Haradzienski признана экстремистскими материалами", - отметили в...
 
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