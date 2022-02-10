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Мужчина утонул в технологическом колодце в Добруше
Источник материала: БелТА
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добруше в технологическом колодце утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"9 февраля в 20.50 спасателям поступило сообщение о необходимости оказать помощь мужчине, который находился в технологическом колодце с водой (глубина 1,5 м) на территории частного домовладения по ул.Дзержинского", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС утонувший гражданин извлечен из колодца.-0-
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"9 февраля в 20.50 спасателям поступило сообщение о необходимости оказать помощь мужчине, который находился в технологическом колодце с водой (глубина 1,5 м) на...
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