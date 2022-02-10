Мужчина утонул в технологическом колодце в Добруше

Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добруше в технологическом колодце утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"9 февраля в 20.50 спасателям поступило сообщение о необходимости оказать помощь мужчине, который находился в технологическом колодце с водой (глубина 1,5 м) на территории частного домовладения по ул.Дзержинского", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС утонувший гражданин извлечен из колодца.-0-