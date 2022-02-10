США наращивает численность своих Вооруженных Сил в Европе

Источник материала: ОНТ

Наше учение – это ещё и ответ на военную активность вблизи рубежей Союзного государства. США продолжает наращивать численность своих Вооруженных Сил в Европе.

Так, в Румынию уже прибыла первая колонна с военной техникой американской группы войск, которая будет размещена в регионе. Ранее Пентагон сообщал о том, что в эту страну направит батальон в тысячу военных. Эти силы прибывают в дополнение – свыше 900 американских солдат уже в Румынии в рамках обычной ротационной системы.

На минувшей неделе новые отряды военнослужащих США также прибыли в Польшу и Германию. Вашингтон проводит милитаризацию на европейском континенте под предлогом растущего напряжения вокруг Украины, при этом сам же нагнетает обстановку.

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