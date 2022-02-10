|
Ким Кардашьян рассказала, почему развелась с Канье Уэстом
Источник материала: ОНТ
В новом большом интервью для журнала
Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян раскрыла причины расставания с экс-супругом, рассказала о жизни после развода, а также поведала о планах на ближайшее будущее.
Знаменитость призналась, что пересмотрела свои жизненные приоритеты и поняла, что после сорока лет, главным из них становится личный комфорт, внутреннее согласие и душевная гармония.
«Я выбрала себя», – подытожила свое интервью Ким Кардашьян.
Также Vogue gодготовил специальную фотосессию, в которой приняли участие четверо детей звезды.
Фото: Vogue
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом большом интервью для журнала Vogue Ким Кардашьян озвучила основную причину развода с рэпером Канье Уэстом. Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян...
|
Архив (Разное)