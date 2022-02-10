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Ким Кардашьян рассказала, почему развелась с Канье Уэстом

10.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ким Кардашьян рассказала, почему развелась с Канье Уэстом

В новом большом интервью для журнала Vogue Ким Кардашьян озвучила основную причину развода с рэпером Канье Уэстом.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян раскрыла причины расставания с экс-супругом, рассказала о жизни после развода, а также поведала о планах на ближайшее будущее. 

«Так долго я делала то, что делало счастливыми других людей. Но за последние два года я решила, что сделаю счастливой себя. И даже если это вызвало мой развод, я думаю, что важно быть честным с самим собой в том, что действительно делает вас счастливыми», – ответила Кардашьян на вопрос о том, что послужило поводом для развода.  

Знаменитость призналась, что пересмотрела свои жизненные приоритеты и поняла, что после сорока лет, главным из них становится личный комфорт, внутреннее согласие и душевная гармония.

«Я выбрала себя», – подытожила свое интервью Ким Кардашьян. 



Также Vogue gодготовил специальную фотосессию, в которой приняли участие четверо детей звезды.  

 Фото: Vogue

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В новом большом интервью для журнала Vogue Ким Кардашьян озвучила основную причину развода с рэпером Канье Уэстом. Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян...
 
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