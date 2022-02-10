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Девушка показала, как сильно изменилось ее тело во время беременности и ужаснула Сеть

10.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка показала, как сильно изменилось ее тело во время беременности и ужаснула Сеть

Девушка под ником @avvakumova_02 показала в TikTok, как сильно изменилось ее тело во время беременности. Некоторые девушки ужаснулись и зареклись никогда не иметь детей.

Девушка сначала продемонстрировала свои фото до, а затем показала фото во время беременности.

Она показала, что набрала 35 килограммов, у нее появилось акне на лице и ужасающие растяжки на животе. А пальцы на руках настолько опухли, что золотое кольцо пришлось распиливать, чтобы снять.

Видео попало в рекомендации и набрало больше миллиона просмотров и свыше 45 тысяч лайков.

Многие женщины в комментариях ужаснулись от увиденного: «Мне аж больно стало, когда увидела живот», «Ваше видео – лучшее противозачаточное». При этом многие мамы поддержали в комментариях девушку и успокоили ее: «Автор, вы очень смелая, пусть все знаю, что ребенка родить – не цветочек в поле понюхать», «Какая красивая женщина! Все будет хорошо, прыщики уйдут с килограммами, а кольцо новое получите».

Фото: depositphotos.com

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Девушка под ником @avvakumova_02 показала в TikTok, как сильно изменилось ее тело во время беременности. Некоторые девушки ужаснулись и зареклись никогда не иметь детей....
 
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