Около 800 человек были задержаны после массовых беспорядков в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Правоохранительные органы Казахстана задержали 792 участника беспорядков в Казахстане, еще 2,5 тысячи уголовных дел находятся в разработке следователей, передает «ТАСС».

Задержанные подозреваются в грабежах и иных преступлениях, совершенных во время массовых беспорядков.

«В производстве органов внутренних дел в настоящее время находятся более 2,5 тыс. дел. Основная их часть - дела о кражах и грабежах. По подозрению в совершении преступлений в изолятор временного содержания водворено 893 человека, из них 792 арестованы», – сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

По официальной информации, следствие располагает видео- и фотоматериалами, а также вещественными доказательствами вины задержанных.

Замминистра внутренних дел Казахстана также отметил, что глава государства поручил Генеральной прокуратуре провести расследование по факту подготовки террористических актов и массовых беспорядков, установить и задержать их организаторов и участников.

В нескольких городах Казахстана уже были задержаны главари и члены преступных группировок, принимавших участие в январских событиях. В ходе спецопераций изъяты несколько единиц оружия и более 130 боеприпасов.

По данным Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в разработке следователей находится 133 уголовных дела о превышении власти и пытках в отношении участников массовых беспорядков.

Фото: БЕЛТА

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