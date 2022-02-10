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Около 800 человек были задержаны после массовых беспорядков в Казахстане
Источник материала: ОНТ
Правоохранительные органы Казахстана задержали 792 участника беспорядков в Казахстане, еще 2,5 тысячи уголовных дел находятся в разработке следователей,
Задержанные подозреваются в грабежах и иных преступлениях, совершенных во время массовых беспорядков.
По официальной информации, следствие располагает видео- и фотоматериалами, а также вещественными доказательствами вины задержанных.
Замминистра внутренних дел Казахстана также отметил, что глава государства поручил Генеральной прокуратуре провести расследование по факту подготовки террористических актов и массовых беспорядков, установить и задержать их организаторов и участников.
В нескольких городах Казахстана уже были задержаны главари и члены преступных группировок, принимавших участие в январских событиях. В ходе спецопераций изъяты несколько единиц оружия и более 130 боеприпасов.
По данным Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в разработке следователей находится 133 уголовных дела о превышении власти и пытках в отношении участников массовых беспорядков.
Фото: БЕЛТА
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Правоохранительные органы Казахстана задержали 792 участника беспорядков в Казахстане, еще 2,5 тысячи уголовных дел находятся в разработке...
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