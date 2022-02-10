Врач рассказал, чем смертельно опасен «омикрон» для детей до пяти лет

Источник материала: ОНТ

Российский врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru рассказал, чем может быть опасно заражение «омикроном» для детей до пяти лет.

Опасность представляет развитие острого ларинготрахеита, при котором может произойти отек гортани. Врач предупредил, что, если ребенка вовремя не госпитализировать, последствия могут быть очень печальными.

Тревожными признаками могут быть «лающий» кашель, учащенное и шумное дыхание, а также посиневшие или побелевший носогубный треугольник.

Фото: depositphotos.com

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