В Лицее БГУ открылась выставка, посвященная священникам и монахам-участникам Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

Духовные и боевые подвиги. Выставка, посвященная священникам и монахам-участникам Великой Отечественной войны, открылась в Лицее Белгосуниверситета.

Экспозиция подготовлена сестрами Свято-Елисаветинского монастыря и приурочена к Году исторической памяти. Ее герои пережили испытания трагических лет, при этом посвятив себя служению Богу и людям. На выставке представлены редкие фотографии, документы и письма с фронта.

Воссоздают атмосферу военного времени и макеты боевой техники, предметы быта военного времени и вещи солдат Красной Армии. Выставка будет работать до конца февраля.

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