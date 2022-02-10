В студенческом городке в Минске возведут два новых общежития

Источник материала: ОНТ

В столичном студенческом городке возведут два новых общежития. Проект уже готов, строительство начнется в марте. Более тысячи будущих специалистов заселятся сюда в следующем году.

Учащиеся медуниверситета будут жить в 11-этажном здании, студенты университета информатики и радиоэлектроники в строении на 20 этажей. В блоках – от трех до пяти человек. Кроме привычных кухонь и санузлов, здесь будут комнаты для работы с психологом, тренажерные и актовые залы и буфет.

Объекты для студенческой молодежи планируют завершить за полтора года. Также в ближайших планах возведение еще двух общежитий: для технического и технологического университетов.

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