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Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию

10.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию

Выявить проблемы и помочь людям в их решении. Практика прямых телефонных линий с представителями власти и парламентариями зарекомендовала себя как эффективный инструмент. 

Сегодня на связь выйдет председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 10 утра до 13:00. Вопросы и предложения могут касаться самых разных сфер – от медицины и образования до строительства и ЖКХ.   

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Выявить проблемы и помочь людям в их решении. Практика прямых телефонных линий с представителями власти и парламентариями зарекомендовала себя как эффективный...
 
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