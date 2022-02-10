Источник материала: БелТА

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно легковушка и грузовик после столкновения вылетели в кювет, один из водителей в больнице. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла утром 10 февраля на трассе Р44 в пригороде Гродно. По предварительной информации, 56-летний водитель легкового "Мерседеса" не справился с управлением. Машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с грузовиком "Ивеко". "После столкновения оба транспортных средства оказались в кювете. Водителя "Мерседеса" с травмами грудной клетки госпитализировали", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства и причины аварии выяснятся в ходе проверки.-0-