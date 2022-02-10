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В Брестском районе школьник пытался совратить 13-летнюю

10.02.2022 11:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе 15-летний юноша пытался совратить 13-летнюю девочку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Оперативники вышли на подростка в январе. В прошлом сентябре на праздновании его дня рождения оказалась потерпевшая. В лесу подростки выпивали спиртное. "Когда остались наедине, юноша повалил жертву на землю: начал срывать с нее одежду и нижнее белье. Школьница сопротивлялась и в итоге смогла вырваться. Покушение нападавший записал на камеру мобильного телефона", - рассказали подробности в УВД.

В отношении парня следователи возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе 15-летний юноша пытался совратить 13-летнюю девочку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД...
 
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