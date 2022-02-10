Под Слонимом спасли замерзавшую в поле пенсионерку

Источник материала: БелТА

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом милиционеры спасли пенсионерку, которая почти сутки провела в поле, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники Слонимского РОВД спасли 84-летнюю женщину, которая заблудилась в окрестностях родной деревни.

"Тревогу забила ее дочь. Она приехала навестить мать и не застала ее дома. Дочка набрала номер 102 и попросила о помощи", - рассказали в милиции.

Тут же были организованы поиски. Правоохранители нашли обессилевшую пенсионерку недалеко от деревни и передали медикам. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.-0-