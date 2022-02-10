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Эмиль Чечко раскрыл шокирующие подробности отношения польских пограничников к беженцам

10.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эмиль Чечко раскрыл шокирующие подробности отношения польских пограничников к беженцам

Бывший польский солдат Эмиль Чечко, который сбежал в Беларусь, во время пресс-конференции в Минске рассказал шокирующие факты приказов, которые давали ему командиры во время работы на границе в прошлом году.

Также экс-солдат заявил, что с 9 по 18 июня ежедневно расстреливал на границе примерно по 20 мигрантов и что за 10 дней его участия в этих расстрелах могло быть убито от 200 до 700 человек. За убийства, по словам Чечко, солдатам давали по 6-8 банок пива.

Фото: скриншот из трансляции

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Теги: Минск
 
 
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Бывший польский солдат Эмиль Чечко, который сбежал в Беларусь, во время пресс-конференции в Минске рассказал шокирующие факты приказов, которые давали ему...
 
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