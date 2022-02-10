|
Эмиль Чечко раскрыл шокирующие подробности отношения польских пограничников к беженцам
Источник материала: ОНТ
Бывший польский солдат Эмиль Чечко, который сбежал в Беларусь, во время
Также экс-солдат заявил, что с 9 по 18 июня ежедневно расстреливал на границе примерно по 20 мигрантов и что за 10 дней его участия в этих расстрелах могло быть убито от 200 до 700 человек. За убийства, по словам Чечко, солдатам давали по 6-8 банок пива.
Фото: скриншот из трансляции
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший польский солдат Эмиль Чечко, который сбежал в Беларусь, во время пресс-конференции в Минске рассказал шокирующие факты приказов, которые давали ему...
|
Архив (Разное)