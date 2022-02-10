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В Мадриде открылась выставка Микеланджело

10.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мадриде открылась выставка Микеланджело

Поехать в Испанию, чтобы увидеть Сикстинскую капеллу. В Мадриде открывается выставка Микеланджело. 

Экспозиция представляет собой впечатляющее воссоздание одного из величайших произведений художника эпохи Возрождения. Потолочные росписи выполнены особой техникой печати, которая имитирует внешний вид оригинальных картин. Передвижная витрина путешествует по миру с 2015-го года. Она включает более 30 репродукций фресок Микеланджело на стенах Сикстинской капеллы в натуральную величину. Что позволяет посетителям изучить каждую деталь и прорисовку великого мастера. 

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Поехать в Испанию, чтобы увидеть Сикстинскую капеллу. В Мадриде открывается выставка Микеланджело.  Экспозиция представляет собой впечатляющее воссоздание...
 
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