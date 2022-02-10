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Новым генеральным директором телеканала СТВ назначен Александр Осенко
Источник материала: ОНТ
Во Дворце Независимости сегодня – кадровый день, Александр Лукашенко согласовал назначение Александра Осенко на пост генерального директора телеканала СТВ,
Александр Осенко ранее руководил «Новополоцким кабельным телевидением “Вектор”», а также занимал должность директора телеканала «Звязда».
По информации Telegram-канала «ПУЛ Первого» предыдущий руководитель СТВ Кирилл Казаков назначен на новую должность.
Фото: Новополоцк сегодня
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Во Дворце Независимости сегодня – кадровый день, Александр Лукашенко согласовал назначение Александра Осенко на пост генерального директора телеканала...
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