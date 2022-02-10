﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новым генеральным директором телеканала СТВ назначен Александр Осенко

10.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новым генеральным директором телеканала СТВ назначен Александр Осенко

Во Дворце Независимости сегодня – кадровый день, Александр Лукашенко согласовал назначение Александра Осенко на пост генерального директора телеканала СТВ, информирует «ПУЛ Первого».

Александр Осенко ранее руководил «Новополоцким кабельным телевидением “Вектор”», а также занимал должность директора телеканала «Звязда».

По информации Telegram-канала «ПУЛ Первого» предыдущий руководитель СТВ Кирилл Казаков назначен на новую должность.

Фото: Новополоцк сегодня

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Дворце Независимости сегодня – кадровый день, Александр Лукашенко согласовал назначение Александра Осенко на пост генерального директора телеканала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смертельное ДТП в Могилеве: вблизи пешеходного перехода мужчину сбила иномарка
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by