Лукашенко назначил новых послов, министров и руководителей предприятий

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел несколько назначений в кадрах и посольствах Беларуси за рубежом, сообщает «Пул Первого».

Игорь Брыло назначен новым министром сельского хозяйства.

Павел Муравейко назначен первым заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси. Ранее он занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь - начальника главного оперативного управления.

Новым министром образования назначен Андрей Иванец.

Сергей Алейник назначен первым заместителем министра иностранных дел. Юрий Амбразевич и Игорь Назарук займут должности заместителей министра иностранных дел.

Владимир Улахович, который ранее был главой Белорусской торгово-промышленной палаты, станет Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венгрии, а также по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия. Анатолий Лис, ранее возглавлявший Брестский облисполком, станет Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Грузии. Владимир Боровиков – Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси во Вьетнаме.

А Лариса Бельская станет постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Олег Жидков займет пост председателя концерна «Белгоспищепром».

На должность гендиректора телеканала СТВ назначен Александр Осенко.

Президент также согласовал и иные кадровые назначения.

Елена Куракина займет пост ректора Белорусской государственной академии музыки. Заместителем председателя Мингорисполкома назначена Надежда Лазаревич. Виталий Якубчик станет гендиректором ОАО «Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш"». Заместителем Министра юстиции станет Олег Кот. А Юрий Тараканов согласован на пост директора Департамента по санации и банкротству Министерства экономики.

Фото: БЕЛТА

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