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Продолжается обсуждение предстоящей реформы Конституции – подключились политические партии

10.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается обсуждение предстоящей реформы Конституции – подключились политические партии

Чуть более двух недель остается до республиканского референдума по изменению Конституции. В стране завершаются приготовления к голосованию.

Но продолжается обсуждение предстоящей реформы Основного закона. Активно подключились и политические партии. Либеральные демократы проведут крупнейшую партийную диалоговую площадку – патриотический конгресс. Участие в нем примут более тысячи человек со всех регионов страны, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья, дипломаты. Цель конгресса – поддержать эволюционный, конституционный путь развития страны.

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Чуть более двух недель остается до республиканского референдума по изменению Конституции. В стране завершаются приготовления к голосованию. Но продолжается...
 
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