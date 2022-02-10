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Продолжается обсуждение предстоящей реформы Конституции – подключились политические партии
Источник материала: ОНТ
Чуть более двух недель остается до республиканского референдума по изменению Конституции. В стране завершаются приготовления к голосованию.
Но продолжается обсуждение предстоящей реформы Основного закона. Активно подключились и политические партии. Либеральные демократы проведут крупнейшую партийную диалоговую площадку – патриотический конгресс. Участие в нем примут более тысячи человек со всех регионов страны, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья, дипломаты. Цель конгресса – поддержать эволюционный, конституционный путь развития страны.
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Чуть более двух недель остается до республиканского референдума по изменению Конституции. В стране завершаются приготовления к голосованию. Но продолжается...
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