Что подарить парню или мужчине на 14 февраля? Идеи подарков, которые порадуют обоих

Источник материала: ОНТ

День Святого Валентина уже на носу, а вы так и не купили подарок? Не беда, мы собрали идеи недорогих, но оригинальных подарков к 14 февраля, которые порадуют не только вашего мужчину, но и вас самих. Это ведь парный праздник.

1. Торт или ужин собственного приготовления. Проявите оригинальность. Приготовьте торт с оригинальной надписью только для любимого. Рамок для креатива практически нет. Все-таки путь к сердцу мужчины… Вы и сами знаете.

2. Съедобный букет. Букеты любят не только девушки, но и парни. Но лучше вместо цветов использовать что-нибудь другое, например закуску к пиву. Посмотрите на примеры в интернете и вдохновитесь на создание чего-то необычного. Или же подобные букеты можно заказать в Интернете.

3. Парные браслеты или кулоны. Если вы хотите, чтобы у вас были украшения, напоминающие друг о друге, можете присмотреться к парным браслетам и кулонам. Если выберете изделия из нержавеющей стали, то подарок обойдется и недорого, и останется с вами надолго.

4. Билеты и сертификаты. Давно мечтаете вместе с партнером сходить в театр или в СПА? Отличный повод и сделать подарок, и отлично провести вместе время.

5. Интимные подарки для двоих. Все-таки 14 февраля – это праздник любви, поэтому подарки в интимной сфере будут как раз кстати. Это могут быть новые игрушки для взрослых, скретч-карты с маркировкой «18+» или интересное белье.

6. Настольные игры, пазлы, картины по номерам. Если вы с молодым человеком любите проводить время дома не только за просмотром фильмов, то это хороший подарок, чтобы совместно скрасить вечера.

7. Купоны желаний. По стоимости этот подарок очень бюджетный, его можно найти, например, в книжных магазинах, но расплачиваться за него девушке придется очень долго, так как в одном наборе может быть больше 20 желаний. С этими купонами ваш возлюбленный станет на некоторое время Алладином, а вы его Джином.

8. Уникальная вышивка или рисунок на футболке/байке. Если у вас руки растут из правильного места, можете попробовать удивить своего партнера красивой вышивкой на футболке или рисунком на байке. Только если вы это делаете в первый раз, лучше не используйте любимые вещи молодого человека. Мало ли не получится.

Но не забывайте, что в День влюбленных главное – не подарки, а внимание и время, проведенное вместе.

Фото: depositphotos.com

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