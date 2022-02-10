В Веллингтоне произошли столкновения у здания парламента – задержаны более 50 человек

Источник материала: ОНТ

В столице Новой Зеландии Веллингтоне произошли столкновения у здания парламента, полиция разгоняла протестующих против ковидных ограничений и вакцинации. Задержаны более 50 человек.

Протесты продолжаются уже несколько дней. Активисты призывали «удержать линию», когда полиция прибыла снести их лагерь на лужайке у парламента. Началась потасовка. Демонстранты били и толкали полицейских, выкрикивая «это не демократия» и «отмените вакцинный мандат». Ближайшие к парламенту здания заблокировали сотни грузовиков и автофургонов, водители поддержали митинги. Сейчас в городе блокированы улицы, большинство предприятий закрыто – люди не вышли на работу из-за существующей угрозы от массовых протестов.

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