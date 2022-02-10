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В одной из школ США произошла стрельба
Источник материала: ОНТ
Из США приходят новости об очередной стрельбе в школе. Двое ранены – ученики и охранник.
Сора вспыхнула после занятий. Неизвестный достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Но позже выяснилось, что был ещё нож. У подростка колото-резаная рана. Ему потребовалась срочная операция. На момент инцидента в школе находилось около 100 учеников. На месте работает полиция. Улицы оцеплены.
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Из США приходят новости об очередной стрельбе в школе. Двое ранены – ученики и охранник. Сора вспыхнула после занятий. Неизвестный достал пистолет и произвел...
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