В Олимпийском турнире по хоккею в программе четыре матча

Источник материала: ОНТ

В Олимпийском турнире по хоккею сегодня в программе четыре матча. Результат одного из них уже известен.

В группе С сборная Швеции встречалась с соперниками из Латвии. Ведя со счетом 3:0, шведы едва не растеряли своего преимущества и в итоге выиграли с минимальным преимуществом – 3:2. Сейчас выйти на лед готовятся хоккеисты Финляндии и Словакии. А в вечерней части программы борьбу начнут команды США и Китая, а также Канады и Германии.

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