Источник материала: ОНТ

Пандемия диктует свои правила. Минздрав вводит новые сертификаты для тех, кто прошел курс вакцинации.

Новый образец документа появится с 15-го февраля. Пока в тестовом режиме. Принципиальное отличие – размещение QR-кода для мобильного приложения «Путешествую без ковида». Новая функция будет доступна только для стран Евразийского экономического союза. И она не освобождает от обязательного ПЦР-теста. Но белорусам будет проще посещать торговые центры, культурные заведения в других странах, где требуется сертификат.

Параллельно с обновленным сертификатом, в стране готовятся запустить единую систему учета лиц, прошедших вакцинацию. Уже к 1 апреля она заработает по всей стране.

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