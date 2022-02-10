Смертельное ДТП в Могилеве: вблизи пешеходного перехода мужчину сбила иномарка

Источник материала: БелТА

10 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве мужчина попал под колеса иномарки вблизи регулируемого пешеходного перехода. Об этом БЕЛТА рассказали в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Сообщение о ДТП поступило 10 февраля в 7.20. Трагедия произошла на ул.Якубовского напротив магазина "Спортландия". Водитель Citroen, двигаясь в сторону проспекта Мира, совершил наезд на пешехода 1958 года рождения, переходившего проезжую часть в районе регулируемого пешеходного перехода. От полученных травм могилевчанин скончался на месте происшествия.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ГАИ напоминает, что пешеходный переход - место повышенной опасности, на котором всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными.-0-