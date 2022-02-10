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Доллар и евро снижается: узнайте курс валют на 10 февраля 2022

10.02.2022 13:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Доллар и евро снижается: узнайте курс валют на 10 февраля 2022
фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.002 рубля до 2.558, что составило 0.08%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0249 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0008 (0.03%), на 10 февраля 2022 курс составил 2.9234. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0026 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0031 рублей (0.09%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0172 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
29 465 700 31 999 600 18 873 000

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.515 – 2.555 рублей, курс продажи доллара 2.56 – 2.6. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.92 рублей, купить – 2.925 – 2.97.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей),
  • EUR/USD=1.144 (1 евро стоит 1.144 доллар),
  • EUR/RUB=85.8 (85.8 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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10 февраля 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.558, курс евро 2.9234, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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