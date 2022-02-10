Доллар и евро снижается: узнайте курс валют на 10 февраля 2022

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.002 рубля до 2.558,
что составило 0.08%.
Всего за месяц доллар ослаб на 0.0249 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0008 (0.03%), на 10 февраля 2022 курс составил 2.9234. По итогам месяца
евро уменьшился на 0.0026 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0031 рублей (0.09%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0172 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
29 465 700
31 999 600
18 873 000
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.515 – 2.555 рублей, курс продажи доллара 2.56 – 2.6.
Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.92 рублей, купить – 2.925 – 2.97.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей),