Доллар и евро снижается: узнайте курс валют на 10 февраля 2022

Источник материала: Myfin



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Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.002 рубля до 2.558, что составило 0.08%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0249 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0008 (0.03%), на 10 февраля 2022 курс составил 2.9234. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0026 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0031 рублей (0.09%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0172 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 29 465 700 31 999 600 18 873 000

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.515 – 2.555 рублей, курс продажи доллара 2.56 – 2.6. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.92 рублей, купить – 2.925 – 2.97.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей),

=75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей), EUR/USD =1.144 (1 евро стоит 1.144 доллар),

=1.144 (1 евро стоит 1.144 доллар), EUR/RUB =85.8 (85.8 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.