Белорусы все чаще выбирают зарубежные домены посмотрите на статистику байнета за 2021 год

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

До 2020 года белорусский интернет рос на протяжении долгого времени со скоростью 3-5% в год, а вот затем последовало резкое снижение темпов – до 0,17%. За прошлый год белорусская доменная зона даже сократилась – число активных имен упало со 150 тыс. до примерно 148,9 тыс., причем почти ежемесячно соотношение между количеством новых регистраций и числом удаленных адресов было не в пользу первых.

На этом фоне наши соотечественники активнее регистрировали домены в других зонах – такой рост за 2021 год составил 13% по сравнению с 2020 годом. При этом доля доменов .BY и .БЕЛ опустилась с 80% до 72%.

Генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев отметил, что количество регистраций в национальной доменной зоне за прошлый год показало наименьший уровень за 10 лет, а в сравнении с 2020 годом их число упало на 20%. Но он подчеркивает, что подобные тенденции отмечаются и у соседей Беларуси – в России и Украине.

Более того, по словам Повалишева, в целом в Европе наметилась тенденция, когда пользователи начинают отдавать предпочтение международным доменным именам, нежели национальным зонам. При этом белорусские пользователи последние два года все реже выбирают зоны .com и .ru, в прошлом году в десятку самых популярных среди белорусов вышли домены .pl и .tech, а домен .online вообще продемонстрировал рекордный рост.

В целом количество доменных имен .BY в десять раз превышает аналогичные показатели .БЕЛ – 135,7 тыс. против почти 13,4 тыс. Средняя стоимость домена в белорусском сегменте составила $ 13, а самый дорогой из них в прошлом году был продан на аукционе более чем за $ 6,6 тыс.