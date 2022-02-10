Курсы валют на 11.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.558 -0.0020 1 USD Евро 2.9234 -0.0008 1 EUR Российский рубль 3.4234 -0.0031 100 RUB Гривна 9.1798 0.0328 100 UAH Тенге 5.9836 -0.0216 1000 KZT Юань 4.0234 -0.0004 10 CNY

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