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Боевые группы НАТО могут быть размещены в районе Черного моря

10.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Боевые группы НАТО могут быть размещены в районе Черного моря

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном размещении боевых групп альянса на территории Румынии, в районе Черного моря, информирует РИА «Новости».

По словам Генсека НАТО, руководство блока анализирует возможность размещения военных подразделений в Румынии.

Фото: depositphotos.com

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном размещении боевых групп альянса на территории Румынии, в районе Черного моря, информирует РИА...
 
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