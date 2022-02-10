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Боевые группы НАТО могут быть размещены в районе Черного моря
Источник материала: ОНТ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном размещении боевых групп альянса на территории Румынии, в районе Черного моря,
По словам Генсека НАТО, руководство блока анализирует возможность размещения военных подразделений в Румынии.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном размещении боевых групп альянса на территории Румынии, в районе Черного моря, информирует РИА...
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