Гаагский суд принял заявление о возбуждении уголовного дела о геноциде беженцев в Польше

Источник материала: ОНТ

Международный суд в Гааге согласился рассмотреть заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше. Об этом во время пресс-конференции в Минске сообщил глава белорусского центра «Системная правозащита» Дмитрий Беляков.

Ранее организация «Системная правозащита», которая представляет интересы сбежавшего из Польши солдата Эмиля Чечко, подала заявление с прошением возбудить уголовное дело по статье «О геноциде и преступлениях против человечности» в отношении беженцев со стороны Польши и Литвы. Эмиль Чечко при этом выступил свидетелем.

По мнению Белякова, Польша за ограждениями на границе пытается спрятать следы преступлений.

Фото: БЕЛТА

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