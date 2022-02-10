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Глава Минобороны Британии: ситуация вокруг Украины накаляется
Источник материала: ОНТ
По словам главы Минобороны Великобритании, несмотря на переговоры, которые проводятся представителями стран Запада и руководством Российской Федерации, ситуация у границ Украины становится более напряженной,
Бен Уоллес подчеркнул обеспокоенность Запада по поводу проходящих белорусско-российских учений. По его словам, в связи с развитием ситуации вокруг Украины, тысяча британских военнослужащих приведены в состояние повышенной готовности и могут быть задействованы для разрешения гуманитарного кризиса в Восточной Европе.
В тоже время, глава Минобороны Соединенного Королевства заявил, заявил, что Великобритания приложит все усилия, чтобы поспособствовать деэскалации обстановки и воплощению в жизнь минских соглашений.
11 февраля Бен Уоллес встретится в Москве с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. На предстоящих переговорах Уоллес намерен уточнить позицию Москвы по поводу предложений, выдвинутых на
Фото: Pixabay
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По словам главы Минобороны Великобритании, несмотря на переговоры, которые проводятся представителями стран Запада и руководством Российской Федерации, ситуация...
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