Глава Минобороны Британии: ситуация вокруг Украины накаляется

Источник материала: ОНТ

По словам главы Минобороны Великобритании, несмотря на переговоры, которые проводятся представителями стран Запада и руководством Российской Федерации, ситуация у границ Украины становится более напряженной, передает «ТАСС».

Бен Уоллес подчеркнул обеспокоенность Запада по поводу проходящих белорусско-российских учений. По его словам, в связи с развитием ситуации вокруг Украины, тысяча британских военнослужащих приведены в состояние повышенной готовности и могут быть задействованы для разрешения гуманитарного кризиса в Восточной Европе.

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с наиболее пессимистичными сценариями, это солдаты смогут защитить себя и те страны, в которых они будут размещены. Важно отметить, что размещение этих сил носит оборонительный, а не наступательный характер», – прокомментировал свое заявление Бен Уоллес.

В тоже время, глава Минобороны Соединенного Королевства заявил, заявил, что Великобритания приложит все усилия, чтобы поспособствовать деэскалации обстановки и воплощению в жизнь минских соглашений.

11 февраля Бен Уоллес встретится в Москве с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. На предстоящих переговорах Уоллес намерен уточнить позицию Москвы по поводу предложений, выдвинутых на встрече Эмманюэля Макрона и Владимира Путина.

Фото: Pixabay

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