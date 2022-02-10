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Эмиль Чечко назвал себя убийцей

10.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эмиль Чечко назвал себя убийцей

Бывший польский военнослужащий Эмиль Чечко признал себя убийцей во время пресс-конференции центра «Системная правозащита».

Сбежавший из Польши в Беларусь военнослужащий рассказал о многочисленных убийствах им и его коллегами беженцев, которые пытались попасть в Европу.

По его словам, каждый день с 9 по 18 июня он мог убивать около 20 человек.

Также Эмиль заявил, что больше никогда не сможет взять в руки оружие и планирует свою жизнь в мирном русле.

Фото: Рамиль Насибулин

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Бывший польский военнослужащий Эмиль Чечко признал себя убийцей во время пресс-конференции центра «Системная правозащита». Сбежавший из Польши в Беларусь...
 
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