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Эмиль Чечко назвал себя убийцей
Источник материала: ОНТ
Бывший польский военнослужащий Эмиль Чечко признал себя убийцей во время пресс-конференции центра
Сбежавший из Польши в Беларусь военнослужащий
По его словам, каждый день с 9 по 18 июня он мог убивать около 20 человек.
Также Эмиль заявил, что больше никогда не сможет взять в руки оружие и планирует свою жизнь в мирном русле.
Фото: Рамиль Насибулин
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Бывший польский военнослужащий Эмиль Чечко признал себя убийцей во время пресс-конференции центра «Системная правозащита». Сбежавший из Польши в Беларусь...
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