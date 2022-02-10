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Определен состав белорусской женской команды на спринтерскую гонку
Источник материала: ОНТ
Тренеры белорусской сборной по биатлону определились с составом женской команды на спринтерскую гонку.
На дистанцию длиной 7,5 километров выйдут Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко и Елена Кручинкина. Все эти биатлонистки ранее выступили в индивидуальной гонке. Соревнования в спринте пройдут завтра и начнутся в 12 часов.
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Тренеры белорусской сборной по биатлону определились с составом женской команды на спринтерскую гонку. На дистанцию длиной 7,5 километров выйдут Динара...
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