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Определен состав белорусской женской команды на спринтерскую гонку

10.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Определен состав белорусской женской команды на спринтерскую гонку

Тренеры белорусской сборной по биатлону определились с составом женской команды на спринтерскую гонку.

На дистанцию длиной 7,5 километров выйдут Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко и Елена Кручинкина. Все эти биатлонистки ранее выступили в индивидуальной гонке. Соревнования в спринте пройдут завтра и начнутся в 12 часов.

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Тренеры белорусской сборной по биатлону определились с составом женской команды на спринтерскую гонку. На дистанцию длиной 7,5 километров выйдут Динара...
 
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