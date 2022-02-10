Источник материала: ОНТ

Константин Милюков выступил в олимпийском турнире по фигурному катанию. Сегодня мужчины вышли на лед с произвольной программой.

Белорусский фигурист был 21-м после соревнований в короткой программе. И смог подняться на одну позицию после выполнения произвольной. В итоге Константин Милюков занял на Олимпиаде 20-е место.

Олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании предсказуемо стал Натан Чен. Титулованный американец наполнил произвольную программу сложными элементами, исполнил их чисто и стал лучшим. Это первое золото 22-хлетнего фигуриста в личном турнире. Серебро и бронзу Олимпиады в Пекине выиграли японцы Яма Кагияма и Сема Уно.

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