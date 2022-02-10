«Пограничники купили нам по 6 банок пива». Эмиль Чечко поделился подробностями геноцида на польско-белорусской границе

Источник материала: ОНТ

Центр «Системная правозащита» проводит пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко, во время которой он поделился информацией, подтверждающей факты геноцида на границе Польши и Беларуси.

Эмиль Чечко, который попросил убежища в Беларуси, и ранее уже рассказывал о своей службе на границе Польши и Беларуси, сегодня раскрыл подробности событий, происходивших на приграничной территории, и участником которых он стал.

«6 июня 2021 года по приказу полковника Матеуша Куявского я явился в свою воинскую часть, там командир второго дивизиона провел с нами краткий инструктаж, во время которого сказал, что мы будем переброшены на границу, нам приказали взять оружие и снаряжение».

По словам Эмиля Чечко, перед выездами представители пограничной стражи Польши угощали военнослужащих алкоголем. Бывший военнослужащий утверждает, что под угрозой смерти со стороны представителей пограничной стражи Польши, он принял участие в расстреле более 200 беженцев, среди которых были женщины и дети. Также в операциях участвовали его коллеги Чечко Камил Карвовский, Мартин Попяк и Томек Ройек.

Эмиль Чечко готов показать места массовых расстрелов и захоронений.

Ранее он направил иск «О геноциде и преступлениях против человечности на территории Польши» в адрес прокурора международного уголовного суда в Гааге. Исковое заявление было принято к рассмотрению.





Фото: БЕЛТА

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