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«Пограничники купили нам по 6 банок пива». Эмиль Чечко поделился подробностями геноцида на польско-белорусской границе
Источник материала: ОНТ
Центр «Системная правозащита» проводит
Эмиль Чечко, который попросил
По словам Эмиля Чечко, перед выездами представители пограничной стражи Польши угощали военнослужащих алкоголем. Бывший военнослужащий утверждает, что под угрозой смерти со стороны представителей пограничной стражи Польши, он принял участие в расстреле более 200 беженцев, среди которых были женщины и дети. Также в операциях участвовали его коллеги Чечко Камил Карвовский, Мартин Попяк и Томек Ройек.
Эмиль Чечко готов показать места массовых расстрелов и захоронений.
Ранее он
Фото: БЕЛТА
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«Пограничники купили нам по 6 банок пива». Эмиль Чечко поделился подробностями геноцида на польско-белорусской границе
Центр «Системная правозащита» проводит пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко, во время которой он поделился информацией, подтверждающей...
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