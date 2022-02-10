Исследователи: в мире рождается слишком много мальчиков, в будущем это может привести к серьезным проблемам

Источник материала: ОНТ

Ученые предполагают, что к 2030-му году общества, в которых наблюдается высокий процент рождаемости мальчиков могут столкнуться с серьезными социальными трудностями, рассказывает журнал Grazia.

По данным исследователей, с 1970-го по 2017-й год из-за возможности пренатального определения пола, не были рождены 45 миллионов девочек. 95% из них – в Китае и Индии, где, как известно, предпочтительным является появление на свет наследника – мальчика.

В последнем проведенном исследовании было отмечено, что в странах, подобных Индии и Китаю, т.е. в которых приоритет рождаемости остается за мужским полом, к 2030 году количество нерожденных девочек может приблизиться к 5 млн. А уже в 2100-м году эта цифра достигнет 22 миллионов.

Исследователи получили эти цифры, проанализировав данные из 12 стран, где процентное соотношение полов уже серьезно искажено. Риску возникновения подобного количественного неравенства женщин и мужчин сегодня подвержены еще 17 стран мира.

По мнению специалистов, гендерное неравенство и приоритет рождения сыновей в некоторых странах приведет к избытку мужчин, что в свою очередь вызовет рост насилия и ухудшение положения женщин в данных обществах.

«Меньшее, чем ожидалось, женщин в популяции может привести к повышенному уровню антиобщественного поведения и насилия, и, в конечном итоге, может повлиять на долгосрочную стабильность и социальное устойчивое развитие», – отмечают исследователи.

Ученые призывают правительства отмеченных в исследовании стран к тщательному мониторингу демографии новорожденных и улучшению правовой защиты женщин и девочек, которые могут стать жертвами жестокого обращения со стороны членов семьи, партнеров и супругов.

Фото: depositphotos.com

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