Кибермошенники похитили у минчанки более Br7 тыс.

Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка, назвав коды из СМС-сообщений, помогла кибермошенникам оформить на нее кредит, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

46-летняя минчанка обратилась во Фрунзенское РУВД столицы и сообщила о том, что стала жертвой киберпреступников. Женщина рассказала, что в разные дни через мессенджер получила несколько звонков от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили женщину установить приложение удаленного доступа и продиктовать коды из СМС-сообщений.

В результате через интернет-банкинг женщины был оформлен кредит, а деньги - мгновенно переведены на счет за границей. Общая сумма похищенного составила более Br7 тыс. По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-