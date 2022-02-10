Под Сморгонью перевернулся микроавтобус: погибла пассажирка

Источник материала: БелТА

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Сморгонью микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся, одна из пассажирок погибла. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла сегодня утром на трассе М7 в Сморгонском районе. По предварительной информации, 27-летний водитель "Мерседеса" не учел дорожные и погодные условия, что привело к заносу. Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадали две пассажирки. Их доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм в реанимации скончалась 37-летняя жительница Минска. Вторая пассажирка проходит лечение в травматологическом отделении.

Водитель и еще один пассажир не пострадали. В ГАИ подчеркнули, что микроавтобус регулярные перевозки пассажиров не осуществлял.

Все обстоятельства будут установлены во время расследования уголовного дела.-0-