От запрета к регулированию: в России готовят законопроект по криптовалютам. Главное

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: Minto

Все криптовалютные операции только через банки

Российский Минфин предлагает в концепции проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. По оценкам экспертов, на которые ссылается министерство, гражданами России открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около 2 трлн руб. Напомним также, что Россия занимает 4-е место в топ-5 стран по объему добычи криптовалют в мире.

По оценке Минфина это позволит обеспечить контроль за криптовалютными операциями и идентификацию всех участников.

Для операций с криптовалютами, клиентам нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Для отслеживания платежей, предлагается использовать сервис «Прозрачный блокчейн»

Это система анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта, разработку которой летом 2020 года предложил Росфинмониторинг. Минфин при этом хочет разрешить работу в России иностранных криптобирж — для этого им надо будет открыть в стране свое представительство. Надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.

Фото носит иллюстративный характер, источник: Minto

Регулирование наступит не мгновенно

РБК приводит пункты дорожной карты правительства РФ, по которой будут разрабатываться регуляторные и ограничительные нормы для криптовалют. Судя по срокам, оно наступит в течение года-двух.



К маю 2022 года проработать «атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ (переводы между физлицами) и иных систем, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов». Этим займется Минфин.

Доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также выбрать орган, который будет надзирать за этой сферой.

К ноябрю 2022 года перенести требования межправительственной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части виртуальных активов в систему «регуляторно-ограничительных мер» (вместо запрета).

К декабрю разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России.

Определить ответственность за преступления с использованием криптовалют. Ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами. Кроме того, их использование должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, отнесенных к подследственности Следственного комитета.

Сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.

Доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.

Ввести административную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за организацию незаконного приема цифровой валюты.

Определить порядок идентификации клиентов операторов обмена цифровых валют. Участники рынка, которые попадают под требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, должны будут направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.