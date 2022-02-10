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Снимите это немедленно: стилисты рассказали, каким вещам не место в современном гардеробе
Источник материала: ОНТ
Стилисты рассказывают про устаревшие вещи, которым точно не место в современном гардеробе.
Первыми в списке стоят приталенные вещи, которые сидят слишком плотно. Пиджаки и блейзеры прилегающих силуэтов сегодня лучше забыть. Между изделием и телом должно быть достаточно воздуха, особенно, если это – дополнительный слой.
Многие модные дома заняли прочную эко-френдли позицию и отказались от использования натурального меха. Поэтому популярность изделий из экокожи и экомеха неуклонно растет. В осенне-зимнем сезоне дизайнеры провозгласили эти изделия одним из главных трендов года. При выборе эко-шубы лучше отдать предпочтение свободной посадке и длине миди.
При выборе обуви обращайте внимание на практичность и комфорт, а также старайтесь не экономить на ней. Сегодня мало кто наденет туфли на шпильке с круглым мысом, так как это неудобно и неактуально.
То же самое можно сказать и про облегающие ботфорты. Лучше выбирать туфли-лодочки и сапоги на устойчивом каблуке, с более-менее широким голенищем.
Также в тренде – обувь с острым или квадратным мысом.
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Стилисты рассказывают про устаревшие вещи, которым точно не место в современном гардеробе. Первыми в списке стоят приталенные вещи, которые сидят слишком плотно....
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