Снимите это немедленно: стилисты рассказали, каким вещам не место в современном гардеробе

Источник материала: ОНТ

Стилисты рассказывают про устаревшие вещи, которым точно не место в современном гардеробе.





Первыми в списке стоят приталенные вещи, которые сидят слишком плотно. Пиджаки и блейзеры прилегающих силуэтов сегодня лучше забыть. Между изделием и телом должно быть достаточно воздуха, особенно, если это – дополнительный слой.





Многие модные дома заняли прочную эко-френдли позицию и отказались от использования натурального меха. Поэтому популярность изделий из экокожи и экомеха неуклонно растет. В осенне-зимнем сезоне дизайнеры провозгласили эти изделия одним из главных трендов года. При выборе эко-шубы лучше отдать предпочтение свободной посадке и длине миди.

При выборе обуви обращайте внимание на практичность и комфорт, а также старайтесь не экономить на ней. Сегодня мало кто наденет туфли на шпильке с круглым мысом, так как это неудобно и неактуально.

То же самое можно сказать и про облегающие ботфорты. Лучше выбирать туфли-лодочки и сапоги на устойчивом каблуке, с более-менее широким голенищем.





Также в тренде – обувь с острым или квадратным мысом.

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