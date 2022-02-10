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Мужчина делал ремонт в доме и в потолке обнаружил два чемодана. И вот, что там было!

10.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина делал ремонт в доме и в потолке обнаружил два чемодана. И вот, что там было!

Американец делал ремонт в своем доме и в потолке обнаружил счастливую находку, которая озолотила обладателя, пишет The Sun.

За одной из деревянных панелей потолка в подвале мужчина нашел старинный чемодан.

Оказалось, что внутри была газета 1951-го года и три свертка бумаги с пачками долларов конца 20-х – начала 30-х годов. Затем мужчина обнаружил еще один чемодан с деньгами. В сумме там было около $45 тысяч.

Все найденные деньги он планирует потратить на выплаты кредитов. 

Фото: Pixabay

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Американец делал ремонт в своем доме и в потолке обнаружил счастливую находку, которая озолотила обладателя, пишет The Sun. За одной из деревянных панелей потолка в...
 
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