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Кардиолог рассказал, как без лекарств снизить холестерин

10.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кардиолог рассказал, как без лекарств снизить холестерин

Кардиолог, терапевт, клинический фармаколог Юрий Мещеряков рассказал «Доктору Питеру», что снизить уровень холестерина без лекарств помогает езда на велосипеде или занятия на велотренажере.

Людям с высоким холестерином врач посоветовал заниматься спортом хотя бы по 30 мин. в день. Ведь без физической активности лечение с помощью лекарств малоэффективно.

Фото: depositphotos.com

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Кардиолог, терапевт, клинический фармаколог Юрий Мещеряков рассказал «Доктору Питеру», что снизить уровень холестерина без лекарств помогает езда на велосипеде...
 
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