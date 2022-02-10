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Кардиолог рассказал, как без лекарств снизить холестерин
Источник материала: ОНТ
Кардиолог, терапевт, клинический фармаколог Юрий Мещеряков рассказал
Людям с высоким холестерином врач посоветовал заниматься спортом хотя бы по 30 мин. в день. Ведь без физической активности лечение с помощью лекарств малоэффективно.
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Кардиолог, терапевт, клинический фармаколог Юрий Мещеряков рассказал «Доктору Питеру», что снизить уровень холестерина без лекарств помогает езда на велосипеде...
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