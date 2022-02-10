Кардиолог рассказал, как без лекарств снизить холестерин

Источник материала: ОНТ

Кардиолог, терапевт, клинический фармаколог Юрий Мещеряков рассказал «Доктору Питеру» , что снизить уровень холестерина без лекарств помогает езда на велосипеде или занятия на велотренажере.

Людям с высоким холестерином врач посоветовал заниматься спортом хотя бы по 30 мин. в день. Ведь без физической активности лечение с помощью лекарств малоэффективно.

Фото: depositphotos.com

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