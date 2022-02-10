Лукашенко: Не думаю, что будет война - мы не подошли к ней

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения , заявил, что никакой горячей войны не будет, передает БЕЛТА.

По мнению Президента, горячей войны не будет.

Однако Глава государства убежден, что о складывающейся ситуации надо говорить людям: «Чтобы они понимали, что в любой момент…»

Александр Лукашенко обратился к Павлу Муравейко и подчеркнул, что нужно серьезно контролировать деятельность армии.

Фото: БЕЛТА

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