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Лукашенко: Не думаю, что будет война - мы не подошли к ней

10.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Не думаю, что будет война - мы не подошли к ней

Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решениязаявил, что никакой горячей войны не будет, передает БЕЛТА.

По мнению Президента, горячей войны не будет.

Однако Глава государства убежден, что о складывающейся ситуации надо говорить людям: «Чтобы они понимали, что в любой момент…»

Александр Лукашенко обратился к Павлу Муравейко и подчеркнул, что нужно серьезно контролировать деятельность армии.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, заявил, что никакой горячей войны не будет, передает БЕЛТА. По мнению Президента, горячей войны не будет....
 
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