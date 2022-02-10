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Лукашенко: Не думаю, что будет война - мы не подошли к ней
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко, принимая сегодня
По мнению Президента, горячей войны не будет.
Однако Глава государства убежден, что о складывающейся ситуации надо говорить людям: «Чтобы они понимали, что в любой момент…»
Александр Лукашенко обратился к Павлу Муравейко и подчеркнул, что нужно серьезно контролировать деятельность армии.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, заявил, что никакой горячей войны не будет, передает БЕЛТА. По мнению Президента, горячей войны не будет....
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