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Владимир Зеленский о размещении российских войск на границе с Украиной: это психологическое давление

10.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Зеленский о размещении российских войск на границе с Украиной: это психологическое давление

Президент Украины на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации затронул тему безопасности у границ государства и присутствие российских войск на территории Беларуси, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

На встрече с представителями украинской деловой среды глава государства проинформировал присутствующих о ситуации у границ Украины и заверил, что с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать. 

Украинский лидер отметил, что власти страны предпринимают все усилия, чтобы обеспечить высокий уровень обороноспособности, и могут отреагировать на любое развитие событий. 

По словам Зеленского, международные партнеры и союзники Украины также активизировали свою деятельность по ее поддержке и стабилизации ситуации. 

«Многие страны мира являются нашими друзьями. Считаю, что объединение усилий стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, объединение устойчивой позиции по поддержке Украины – очень важный сигнал», – сказал Владимир Зеленский.

Фото: Официальное интернет-представительство президента Украины

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Президент Украины на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации затронул тему безопасности у границ государства и присутствие российских войск на...
 
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