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Владимир Зеленский о размещении российских войск на границе с Украиной: это психологическое давление
Источник материала: ОНТ
Президент Украины на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации затронул тему безопасности у границ государства и присутствие российских войск на территории Беларуси,
На встрече с представителями украинской деловой среды глава государства проинформировал присутствующих о ситуации у границ Украины и заверил, что с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать.
Украинский лидер отметил, что власти страны предпринимают все усилия, чтобы обеспечить высокий уровень обороноспособности, и могут отреагировать на любое развитие событий.
По словам Зеленского, международные партнеры и союзники Украины также активизировали свою деятельность по ее поддержке и стабилизации ситуации.
Фото: Официальное интернет-представительство президента Украины
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Владимир Зеленский о размещении российских войск на границе с Украиной: это психологическое давление
Президент Украины на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации затронул тему безопасности у границ государства и присутствие российских войск на...
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