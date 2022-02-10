Владимир Зеленский о размещении российских войск на границе с Украиной: это психологическое давление

Источник материала: ОНТ

Президент Украины на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации затронул тему безопасности у границ государства и присутствие российских войск на территории Беларуси, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

На встрече с представителями украинской деловой среды глава государства проинформировал присутствующих о ситуации у границ Украины и заверил, что с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать.

Украинский лидер отметил, что власти страны предпринимают все усилия, чтобы обеспечить высокий уровень обороноспособности, и могут отреагировать на любое развитие событий.

По словам Зеленского, международные партнеры и союзники Украины также активизировали свою деятельность по ее поддержке и стабилизации ситуации.

«Многие страны мира являются нашими друзьями. Считаю, что объединение усилий стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, объединение устойчивой позиции по поддержке Украины – очень важный сигнал», – сказал Владимир Зеленский.

Фото: Официальное интернет-представительство президента Украины

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