Защита данных, интеллектуальная камера и экологичность.Samsung представила новые смартфоны и планшеты

Источник материала: ProBusiness





Компания Samsung официально представила обновленную линейку флагманских смартфонов Galaxy S22, а также новую серию планшетов Galaxy Tab S8. В чем особенность новинок и сколько они стоят — в нашем материале.

Планшеты Galaxy Tab S8: новые возможности камеры, цифровая безопасность и перо S Pen

В новую серию планшетов вошли: Galaxy Tab S8 и S8+, а также Tab S8 Ultra — модель с самым большим дисплеем и самой высокой производительностью.

Мобильные устройства созданы для пользователей, ведущих цифровой образ жизни, они подойдут как для работы, так и развлечений.





Особое внимание разработчиков — к возможностям камеры планшетов. Ведь сейчас пользователи все чаще используют устройства для видеозвонков и стриминга. Для этого каждый представитель серии Galaxy Tab S8 оснащен ультраширокоугольной фронтальной камерой, тремя микрофонами и интеллектуальной технологией автоматического кадрирования.

Улучшенная функция Multi-active Window и режим Samsung DeX позволяют работать в режиме многозадачности, а опция Quick Share — совершать простой обмен защищенными паролем файлами. Высокую производительность планшетов обеспечивает новый сверхбыстрый 4-нм процессор. Также в комплекте с Galaxy Tab S8 поставляется электронное перо S Pen, с помощью которого можно записать идею или напоминание.





Еще одна актуальная новинка планшетов — функции защиты данных. Все модели Galaxy Tab S8 отслеживают, когда используются камера и микрофон планшета, и могут мгновенно блокировать доступ ко всем приложениям для предотвращения нежелательной записи видео и аудио. Кроме того, серия Galaxy Tab S8 защищена ведущей платформой безопасности Samsung Knox Vault, которая шифрует личные данные, хранит сохраненные файлы и информацию отдельно от основной операционной системы, защищая от хакерских атак.

Помимо этого, у планшетов тонкий и прочный корпус из армированного алюминия.

Смартфоны Samsung Galaxy S22 и S22+: интеллектуальная камера, быстрая зарядка и экологичность

Также стало известно, какими будут новые флагманские смартфоны Galaxy S22 и S22+.

Модели получили основную камеру с высоким разрешением 50 Мп, телеобъектив 10 Мп и сверхширокоугольный объектив 12 Мп. Благодаря этому снимки всегда будут отличного качества, причем, даже во время ночной съемки. Это достигается за счет увеличенного на 23% сенсора 1 и технологии Adaptive Pixel, что позволяет камере пропускать больше света, обеспечивать большую детализацию и лучшую цветопередачу при недостаточном освещении. Новая функция Auto Framing 3 обнаруживает и отслеживает до 10 человек и автоматически настраивает фокус камеры на каждом из них.





Чтобы современному пользователю всегда быть на связи, у смартфона должен быть мощный аккумулятор. Поэтому Galaxy S22 оснащен батареей с быстрой зарядкой 25 Вт, а Galaxy S22+ способен проработать в автономном режиме больше суток. Кроме того, эта модель получила поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 45 Вт, чтобы быстро восстановить заряд аккумулятора.

Серия Galaxy S22 Series защищена платформой безопасности Knox Vault от Samsung. Защищенные процессор и память полностью изолируют от основной операционной системы телефона конфиденциальную информацию: пароли, биометрические данные или ключи Blockchain.





Новинки имеют узнаваемый дизайн, вместе с тем они оснащены плоскими экранами и матовым стеклянным покрытием. Камера в новой серии S сочетается по цвету с корпусом устройства и окружена тонкой металлической рамкой. Samsung Galaxy S22 и S22+ доступны в черном, белом, зеленом и розовом оттенках.

Новые гаджеты в том числе экологичны. В серии смартфонов Samsung Galaxy S22 используется материал, изготовленный из переработанных рыболовных сетей, выброшенных в океан. Он применяется в кнопочных кронштейнах гаджетов, в модуле динамика, во внутренних элементах клавиш включения и регулировки громкости.

Samsung Galaxy S22 Ultra: стилус S-Pen, новые режимы камеры и мощная батарея

Еще одна новинка компании — Samsung Galaxy S22 Ultra. Смартфон объединил в себе функциональность серии Note, профессиональную камеру и высокую производительность серии S. Кроме того, в в корпус помещен стилус S-Pen. Благодаря снижению задержки на 70% пользователям станет еще удобнее писать и рисовать на широком экране и использовать новые функции приложений.





Galaxy S22 Ultra получил профессиональную камеру. Новинка оснащена пиксельным сенсором размером 2,4 мкм — самым большим в истории Samsung. За счет этого объектив захватывает больше света и данных, оптимизируя освещение и повышая детализацию видеороликов. Кроме того, усовершенствованная линза Super Clear Glass помогает снимать более плавные и четкие видео в ночное время без бликов. Кроме того, Galaxy S22 Ultra оснащен новыми интеллектуальными функциями, например, режимом «Портрет» для создания снимков студийного качества.





Новый смартфон обладает высокой производительностью, благодаря новейшему 4-нм процессору. А емкий аккумулятор позволяет гаджету более суток работать в автономном режиме. S22 Ultra также поддерживает сверхбыструю зарядку 45 Вт, поэтому всего 10 минут подзарядки достаточно для записи 54 минут видео.

Смартфон выпускается в четырех цветовых: черный, белый, зеленый и оттенок бургунди.

Цена вопроса: Серия планшетов Galaxy Tab S8 поступит в продажу 11 марта 2022 года. Цена на модель Tab S8 (на 128 ГБ и 256 ГБ) — от 2 259 руб., Tab S8+ (128 ГБ и 256 ГБ) — от 2 859 рублей и Tab S8 Ultra (128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ) — от 3 699 рублей. Смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+ (на 128 или 256 Гб) будут продаваться с 11 марта 2022 года. Цена — от 2 799 рублей. Galaxy S22 Ultra поступит в также продажу 11 марта. Смартфон на 256 Гб памяти обойдется в 4 359 руб., на 512 Гб — 4699 руб. До 10 марта новинки можно оформить в предзаказ и получить наушники Samsung Galaxy Buds Pro в подарок при заказе смартфонов и чехол-клавиатуру при заказе планшетов.