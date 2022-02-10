В Минске прошла встреча сербской партии «Заветники» и общественного объединения «Белая Русь»

Источник материала: ОНТ

За укрепление дружеских стратегических отношений и аннулирование санкций против Беларуси. В столице сегодня прошла встреча сербской партии «Заветники» и общественного объединения «Белая Русь».

Партия «Заветники» является ведущей в Сербии и принимает участие в парламентских выборах, которые пройдут в апреле этого года. Представители организаций обсудили направления двустороннего сотрудничества в сферах науки, туризма, инноваций, военно-технического отношения. Также стороны коснулись вопросов санкционного давления. Руководитель сербской партии заявила, что они выражают свое недовольство по поводу санкций в отношении Беларуси, которые ввели под давлением ЕС. Так как большинство граждан Сербии считают Беларусь братским и дружественным государством.

Милица Джурджевич-Стаменковски, председатель Сербской партии «Заветники»: «Желаю искренне предупредить белорусский народ, чтобы они не доверяли прозападной партии, которая финансируется западными странами. Каждая страна, которая желает быть независимой, на ней рисуется мишень, которую стремятся уничтожить. Оппозиция не ведет к получению суверенитета, она нацелена на то, чтобы разрушить народ, не дать ему самостоятельность и независимость. Мы очень поддерживаем тех граждан, которые не повелись на данную пропаганду и поддерживают строй и независимость Беларусь. И не позволили произойти в вашей стране того, что было в других странах, которые были под гнетом Запада».

Глава сербской партии также заявила, что в случае победы на парламентских выборах, у них будет достаточно политической силы. И их партия сделает все, чтобы снять санкции с Беларуси и возобновить торговые связи между нашими двумя странами.

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