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В Минске прошла встреча сербской партии «Заветники» и общественного объединения «Белая Русь»
Источник материала: ОНТ
За укрепление дружеских стратегических отношений и аннулирование санкций против Беларуси. В столице сегодня прошла встреча сербской партии «Заветники» и общественного объединения «Белая Русь».
Партия «Заветники» является ведущей в Сербии и принимает участие в парламентских выборах, которые пройдут в апреле этого года. Представители организаций обсудили направления двустороннего сотрудничества в сферах науки, туризма, инноваций, военно-технического отношения. Также стороны коснулись вопросов санкционного давления. Руководитель сербской партии заявила, что они выражают свое недовольство по поводу санкций в отношении Беларуси, которые ввели под давлением ЕС. Так как большинство граждан Сербии считают Беларусь братским и дружественным государством.
Глава сербской партии также заявила, что в случае победы на парламентских выборах, у них будет достаточно политической силы. И их партия сделает все, чтобы снять санкции с Беларуси и возобновить торговые связи между нашими двумя странами.
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За укрепление дружеских стратегических отношений и аннулирование санкций против Беларуси. В столице сегодня прошла встреча сербской партии «Заветники» и...
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